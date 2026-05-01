いわゆる年収の壁を意識して働いているアルバイトやパートなどの短時間労働者は少なくないでしょう。社会保険の加入義務が発生し、手取りが減少する可能性のある収入のライン106万円の壁ですが、2026年10月の制度改正により収入要件の撤廃が決定しました。 本記事では、社会保険の新しい加入要件や収入に影響の出ない労働時間を解説します。 短時間労働者の「社会保険の収入要件」は今年度から「実質撤廃」に