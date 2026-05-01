クリストファー・ノーラン監督の最新作『オデュッセイア』は、前作『オッペンハイマー』（2023）よりも短くなるという。米にてノーラン自身が明かした。 『オッペンハイマー』は原子爆弾の開発を指揮した理論物理学者J・ロバート・オッペンハイマーの半生を描いた伝記映画で、上映時間は180分。かたや『オデュッセイア』は、マット・デイモン演じるイタカの王・オデュッセウスによる