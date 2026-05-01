総務省が1日発表した4月の東京都区部の消費者物価指数は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合指数が111.7となり、前年同月比で1.5％上昇した。伸び率は3月から縮小し、3カ月連続で日銀が目標とする2％を下回った。