自身の心身を癒やし、スムーズに日々の生活を送るための“安心できる拠点”として、慣れ親しんだ実家での暮らしを選択する人もいます。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、愛知県一宮市在住・43歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者