韓国の5人組ガールズグループ・ILLITの公式Instagramアカウントは4月30日、投稿を更新。日本人のメンバー・モカさんの金髪ショートヘア姿を公開し、反響を呼んでいます。【写真】ILLIT・モカの金髪ショート姿「髪切ったの？！」同アカウントは、モカさんの15枚の写真を投稿。暗髪のロングヘアーからアッシュ系の金髪、しかもショートカットへ大胆にイメージチェンジを果たしています。ボーイッシュな雰囲気は新鮮ですが、とても似