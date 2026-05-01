北野武の愛車「超高級セダン」に注目！俳優の寺島進さんが自身のSNSにおいて、恩師である北野武さんの愛車であるロールス・ロイスとの2ショットを公開しています。都内商店街に現れた圧倒的な存在感を放つ一台に対し、ユーザーから多くの反響が集まっています。【動画】超カッコイイ！ 「寺島進」×「北野武の愛車」の姿を画像で見る！映画監督やタレントとして活躍し、これまで数々の映像作品やバラエティ番組を通じて、多