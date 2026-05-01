ＡＴＰ（男子プロテニス協会）ツアーが１日、公式インスタグラムを更新。今季限りでの現役引退を発表した元世界４位の錦織圭（３６）＝ユニクロ＝に対して、「全ての思い出に感謝します＠ｋｅｉｎｉｓｈｉｋｏｒｉが、２０２６年シーズン終了をもって引退することを発表しました」と記した。錦織がラケットを持って笑顔の写真に、白く多きな文字で「ＴＨＡＮＫＹＯＵ，ＫＥＩ」と記したショットも掲載した。この投稿には世