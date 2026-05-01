村上宗隆内野手が所属するホワイトソックスが１日までに公式インスタを更新。「ＯｆｆｔｏＳａｎＤｉｅｇｏ」と記し、１日（日本時間２日）・パドレス戦へ向けてサンディエゴへ航空機で移動する際のオフショットを公開した。村上はサングラスをかけて無精ひげを伸ばし、吠えながらガッツポーズするワイルドな姿を見せた。ファンからは「宗ちゃん荒ぶっとるな」、「笑顔最高」、「きょうもワイルドかっこいい」、「髪が