見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第25話が1日に放送された。※以下ネタばれを含みます。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。プレミアムトークに登場した内村光良は「『風、薫る』、来週に続けよ」とコメント。博多華丸・大吉らMC陣がすかさず「なつぞら」と相打ちを入れた。2019年度（平成31年度）前期放送の広瀬すず主演のNHK連続テレビ小説「なつぞら」のナレーションを務