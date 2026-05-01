タレントの内村光良が１日、ＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）に生出演した。６年ぶりに同番組に出演した内村はＭＣを務める同局の鈴木奈穂子アナウンサーと生放送前にあいさつしたことに触れ「本番２０分前に私服だったんです。オレびっくりして。生放送慣れ…すごいよね」と明かすと、鈴木アナは「一気にそっからスイッチを」と爆笑していた。