攻略POINT 【年齢】４歳馬が８年連続で馬券対象に 年齢別成績は、４歳馬［4・1・5・22］、５歳馬［4・4・4・50］、６歳馬［2・3・1・28］、７歳以上［0・2・0・19］。 連対率に関しては４～６歳に開きはないものの、ポイントは４歳馬の馬券圏内が18年以降に集中している点。 この期間、４歳馬が馬券対象から外れた年はない。 【実績】マイル以下で重賞２着かＧⅠ５着以内 レベルの高いＧⅡら