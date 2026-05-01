易経は変化の兆しを読み取るための書物 易経では変化こそが常態 私たちはつい、物事が安定した状態で続くことを期待してしまいます。うまくいっている状況はこのまま保ちたいですし、不安な状況は早く終わってほしいと考えるものです。しかし、易経はそもそも「世界は安定したままではいられない」という前提に立っています。 易経の世界観では、自然も社会も、人の運命さえも、常に動き続けています。よい状態はやがて