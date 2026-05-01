東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値183.70高値187.56安値182.31 191.99ハイブレイク 189.77抵抗2 186.74抵抗1 184.52ピボット 181.49支持1 179.27支持2 176.24ローブレイク ポンド円 終値213.04高値216.60安値210.47 222.40ハイブレイク 219.50抵抗2 216.27抵抗1 213.37ピボット 210.14支持1 207.24支持2 204.01ロ&#1254