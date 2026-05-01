東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.39高値9.56安値9.29 9.81ハイブレイク 9.68抵抗2 9.54抵抗1 9.41ピボット 9.27支持1 9.14支持2 9.00ローブレイク シンガポールドル円 終値123.02高値125.48安値122.04 128.43ハイブレイク 126.95抵抗2 124.99抵抗1 123.51ピボット 121.55支持1 120.07支持2 118.11ローブレイ