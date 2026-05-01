東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7201高値0.7203安値0.7110 0.7326ハイブレイク 0.7264抵抗2 0.7233抵抗1 0.7171ピボット 0.7140支持1 0.7078支持2 0.7047ローブレイク キーウィドル 終値0.5908高値0.5911安値0.5821 0.6029ハイブレイク 0.5970抵抗2 0.5939抵抗1 0.5880ピボット 0.5849支持1 0.5790