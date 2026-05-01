総務省が１日発表した４月の東京都区部の消費者物価指数（２０２０年＝１００、中旬速報値）は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合が１１１・７で、前年同月から１・５％上昇した。上げ幅は前月から０・２ポイント縮小した。