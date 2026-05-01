けさ、午前6時頃、滑川市魚躬でクマ1頭の目撃情報があり、市や警察が注意を呼びかけています。これを受けて、目撃現場に近い田中小学校は臨時休校しています。また、市の教育委員会によりますと、滑川中学校では可能な限り保護者が生徒の送迎をしてほしいと依頼したということです。滑川市の魚躬は上市川を挟む海岸に近い地域です。滑川高校はきょう予定していた「日本海開き」を延期しました。