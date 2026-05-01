タレントで実業家の紗栄子（39）が1日までに自身のインスタグラムを更新。ピンクのスニーカリーナの自撮りショットを公開した。「最近足元はこのLVスニーカリーナが大活躍バレエシューズみたいな軽さでスニーカーとしての快適さもあるハイブリッドなシューズだから、一日中履いていても疲れないよ私はピンクを選びました」とつづり、バレエシューズ”とスニーカーを融合した「スニーカリーナ」を履いている自撮りショッ