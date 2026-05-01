鹿島アントラーズの小泉文明社長が4月30日、「火曜の夜にタクシーに轢かれまして、幸いそんなに強い衝突では無かったのですが、左足の骨折と顔と頭に切り傷が数カ所という症状でした」とX(@Koizumi)で公表した。小泉社長は「怪我人の情報といっても、選手ではなく私でして。。。」と始めた投稿で負傷を報告。今後は骨折の手術を行うという。「幸い先ほどもオンラインで経営会議にも出れるくらい元気ではあります!」としつつ、