気象庁によりますと、1日午前6時47分頃、長崎市で最大震度1を観測する地震がありました。 この地震による津波の心配はありません。 震源地は長崎県南西部。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは2.8と推定されます。