4月30日、ホワイトハウスの大統領執務室でメディアの質問に答えるトランプ大統領/Jonathan Ernst/Reuters（CNN）トランプ米大統領は4月30日、スペインとイタリアに駐留する米軍部隊の規模を削減することを検討していると述べた。対イラン戦争をめぐって同盟国との意見の相違が続く中、米国は欧州における軍事的な配置を広く見直している。トランプ氏は、イタリアとスペインにおける駐留部隊削減の可能性について問われ、「彼らは必