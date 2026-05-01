テニスの錦織圭（36）が1日、自身のインスタグラムを通じて、今シーズン限りで引退することを発表した。【写真】今季限りで現役引退を発表した錦織圭錦織は「このたび、今シーズンをもって現役を引退する決断をいたしました」と報告。「小さい頃からテニスに夢中になり、『世界で戦いたい』という思いだけを胸に走り続けてきました」とこれまでの歩みを振り返った。キャリアの中で世界ランキングトップ10に到達したことにつ