「変わらず元気そうでよかったです」お笑いタレントの有吉弘行が、テレビ復帰したマツコ・デラックスの様子を明かした――。マツコ・デラックス○有吉も「変わらず元気そうでよかった」と一安心首の手術を受け、約2カ月間休養していたマツコ。4月26日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00〜21:55)で、有吉は、「マツコさんが復帰しまして。金曜日にお会いしました」と報告しつつ、「異様に労働意欲が低かった