バンダイスピリッツは、『SD戦国伝』より「元祖SDガンダムワールド 武者頑駄無」(5,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年5月1日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2026年9月発送予定。2026年9月発送予定「元祖SDガンダムワールド 武者頑駄無」(5,500円)「元祖SDガンダムワールド」が新たに復活！！当時の商品を徹底スキャンしたなつかしさ溢れるパーツと、選べる復活元祖