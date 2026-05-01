バンダイスピリッツは、『ゼンレスゾーンゼロ』より「S.H.Figuarts 0号・アンビー」(12,100円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年5月1日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2027年1月発送予定。2027年1月発送予定「S.H.Figuarts 0号・アンビー」(12,100円)S.H.Figuarts『ゼンレスゾーンゼロ』シリーズ第2弾は「0号・アンビー」が登場。3種の表情パーツが付属しアンビーの魅力