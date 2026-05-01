5月7日にデビューを控えた本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオROIROM（ロイロム）。彼らの冠番組『ゲストはROIROM』（日本テレビ／毎週木曜24時59分）が4月30日に初回放送を迎え、番組内でデビュー後初の単独ライブの開催を発表、2人のコメントが到着した。【写真】5月7日にデビュー！ROIROM本多大夢＆浜川路己ソロカット国内外のオーディション番組に参加し注目を集める中、2025年5月にROIROM結成を発表。昨年11月には