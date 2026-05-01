フジテレビ系『めざましテレビ』（毎週月〜金曜5時25分）内で毎週⽕曜⽇・⾦曜⽇に放送中のテレビアニメ『ちいかわ』の第2弾PVが公開。カニのカチューシャをつけた古本屋が初登場し、声優を務める春海百乃からコメントも寄せられた。【動画】祝・古本屋初登場！アニメ『ちいかわ』第2弾PV今回公開された映像は、ちいかわ、ハチワレ、うさぎはもちろんのこと、個性豊かな仲間たちが勢ぞろいの内容。