【業務スーパー】では、サッと手軽に食べられる「冷凍食品」を販売中。あと1品欲しいときにぴったりなおかず系から、お酒が進むつまみ系、おやつタイムがちょっぴりリッチになるスイーツまでいろいろな商品がそろっています。今回は、忙しい人の味方になってくれること間違いなしと言えそうな「冷凍食品」をピックアップ。ぜひ、お買い物の参考にしてみてください。 おうちでカフェ気分 「ドンキ・業