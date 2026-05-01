BTSのJ-Hopeが、北米で開催されるワールドツアー公演に向けて韓国・仁川国際空港に登場しました。現地入りを前に姿を見せたJ-Hopeは、気取らない私服スタイルながらも、思わず目を引く存在感で注目を集めています。 “ラフすぎるのに成立する”絶妙なバランス この日のコーディネートは、ストライプ柄のロングコートにゆったりとしたパンツ、インナーにはシンプルなタンクトップという