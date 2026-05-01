本人がSNSで投稿男子テニスの錦織圭（ユニクロ）が1日、自身のSNSで今シーズン限りでの引退を発表した。「どんな時も応援してくださった皆さま、そして常にそばで支えてくれた家族に、心から感謝しています」と胸中を記した。日本時間早朝に本人から届いたニュースに、ファンも様々な反応を示した。錦織は2014年、全米オープンで準優勝に輝くなど、アジア男子では最高となる世界ランキング4位までのぼり詰めた。16年リオ五輪で