元フジテレビでフリーの松尾翠アナウンサーが4月28日、自身のインスタグラムを更新。夫で元JRAのトップジョッキー・福永祐一調教師との仲良し2ショットを公開した。 【写真】イケメンと美女！仲良し夫婦の姿に癒やされます 「たまのお休み。」と投稿。「植物をチェックしながら少し街歩き。(わたしが)ああ、植物熱がふつふつと。(わたしが)やり始めると止まらないからなーなやむわーー