シンガー・ソングライターのビリー・アイリッシュが、兄で長年の創作パートナーでもあるフィニアスとの不仲説について真相を明かした。噂の発端は2024年9月に開幕し、2025年11月まで行われた「ヒット・ミー・ハード・アンド・ソフト・ツアー」にフィニアスが参加しなかったこと。だが、ビリーは両者の関係に亀裂が入った事実は一切ないと断言している。 【写真】兄との