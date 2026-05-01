中東戦争の影響でホルムズ海峡に足止めされている韓国関連船舶26隻の出口がいまだに不透明な状況だ。政府は外部長官特使を派遣してイラン側と接触しながら解決策を模索しているが、イランの通行料要求や米国の制裁の可能性などが絡み、長期化への懸念が強まっている。30日、外交筋によると、イランを訪問した鄭昺河（チョン・ビョンハ）外部長官特使はアラグチ外相ら高官と会談し、韓国船舶の迅速かつ安全な通過に向けた協力