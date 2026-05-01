麻雀に愛された女が久しぶりに笑った。KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）が4月30日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズの第2試合に登板。苦しんだポストシーズン最終日に結果を出した。【映像】伊達、苦戦ムード突き破り“復活の兆し”1試合目に出場した滝沢和典（連盟）は役満・四暗刻を炸裂させトップを飾った。2試合目は起家から赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）、BEAST X・東城りお（連盟）、