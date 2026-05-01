東京電力は、次の会長に政府系ファンド、JICの横尾敬介社長が、内定したことを発表しました。会長の交代は5年ぶりです。【映像】小林喜光会長のコメント「東京電力を次のステージに」東京電力HD 小林喜光会長「横尾新会長には多方面にわたる深いご知見を生かしリーダーシップを発揮し、東京電力を次のステージに導いていただくことを期待しております」横尾氏は現在のみずほ銀行である日本興業銀行出身で、2019年からJICの社長