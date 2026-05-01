再生医療に使われる細胞を大量につくるアジア最大規模の工場が、台湾で完成しました。日本の研究者が開発したロボットなどが活用される予定です。【映像】式典の様子台湾北部の新竹県で工場の完成式典を開いたのは、再生医療向けの細胞を受託生産する台湾企業「ローカス・セル」です。成長産業として再生医療などのバイオ産業に力を入れる台湾当局が、資金面などでバックアップしていて、工場は10階建てのアジア最大規模とな