「巨人２−３広島」（３０日、東京ドーム）ベンチの広島・新井貴浩監督は念じていた。「振れよ！振れよ！」。２点を追う八回２死一、二塁で打席には坂倉。３ボールになり「『スイングしろよ』と思って見ていた」。結果は４球目を打っての値千金逆転３ラン。最高の一打を放って帰ってきたヒーローを大興奮で出迎えた。苦しんだ戦いを制した。相手先発・ウィットリーに１０三振を喫し、６回無安打に封じられた。最終的に七回２