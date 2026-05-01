支援物資を運ぶためパレスチナ自治区ガザへ向かっていた日本人男性も乗る船団が、イスラエル軍によって航行を阻止されました。【映像】イスラエル軍によって航行を阻止された船団（実際の様子）「グローバル・スムード船団」は先月29日、ガザへ支援物資を運ぶためギリシャ沖を航行中、イスラエル軍に包囲されたと明らかにしました。船団は58隻で、各国の活動家らが乗船していました。イスラエル軍は船に乗り込み、エンジンを