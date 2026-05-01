世界的大ヒットとなっている『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』。日本公開にあわせ、イルミネーションのクリス・メレダンドリ氏と任天堂の宮本茂氏にインタビューを行い、“映画化によるキャラクターの進化”について話を聞いた。【画像】この記事に関連するそのほかの写真本作は、2023年に公開され世界興収約13億ドル（約2000億円）を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く第2弾。4月24日に日