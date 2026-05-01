次回の日韓首脳会談について韓国政府が5月19日、20日の日程を軸に日本側に提案していることが分かりました。【映像】握手を交わす高市総理と韓国・李大統領日韓首脳会談を巡っては両首脳が相互に往来する「シャトル外交」を継続していて、前回は1月に高市総理の地元・奈良で開かれました。日韓外交筋によりますと、次回の首脳会談について韓国側が5月19日から20日の日程で日本側に提案しているということです。開催場所は