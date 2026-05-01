2年間の整形を経て、“ワンホン美女”のような華やかな雰囲気へと変化した千尋さん。中学3年生の頃から23歳の現在に至るまでのビフォーアフター投稿には、「TWICEのチェヨンちゃんに似てる」「いつもモチベにしてます」「ほんとに理想のワンホンちゃんです」など、多くのコメントが寄せられている。見た目への強いコンプレックスを抱えていた学生時代を経て、なぜ整形を決意したのか。理想の顔へのこだわりや、変化した現在の心