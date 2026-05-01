占い師の七海波です。タロットカードを使って、生まれ月別に2026年5月の運勢とメッセージをランキング形式でお伝えします。【詳細】他の記事はこちら2026年5月の運勢カード名【法王】画像あなたにとっての正しい道を見極める今月のテーマは「正しい道を選ぶ」4月26日、変化と革命をもたらす天王星が双子座へと移動し、「情報」や「コミュニケーション」を重視する流れが強まっています。近年広がりを見せるAIの存在も、その象徴と