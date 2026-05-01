ダイソーの壁掛けソーラーライトが￥330（税込）とは思えないクオリティでした！日中に太陽光で自動充電し、夜は自動点灯するので、ほぼ放置でOK。上下に光るLEDで壁面をおしゃれに演出でき、防犯とインテリア性を両立。設置も簡単で、電池交換も可能な長く使える優秀アイテムです。詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ソーラーライト（壁掛けタイプ、上下光る）価格：￥330（税込）電圧（約）：1.2