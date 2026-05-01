あの有名なバランスゲーム「ジェンガ」を小さくしたようなおもちゃをセリアで発見しました！とにかく、その小ささの次元が違う…！1つ1つのブロックが小指くらいのサイズ感で、かえってゲーム性が増して大人も夢中になります。コンパクトサイズで旅行などに持ち運びやすいのも嬉しいポイント。本当に100円でいいの！？【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミニバランスゲーム価格：￥110（税込）販売ショップ：セリアJANコー