「やめたほうがいい」とわかっているのに、どうしてもやめられない習慣がある。何度も決意しては挫折し、気づけば元通り――そんな経験はないだろうか。日韓累計45万部を突破したベストセラー『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（キム・ダスル著、岡崎暢子訳）の発売を記念した本記事では、ライターの柴田賢三氏に、「悪習慣との向き合い方」についてご寄稿いただいた。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）「