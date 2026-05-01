気づけば昔と好みも過ごし方も変わっている――そんな自分に戸惑ったことはないだろうか。『人生は「気分」が10割』の著者、キム・ダスル氏の新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』の発売を記念した本稿では、ライターの柴田賢三氏に「人生後半戦の楽しみ方」についてのエッセイをご寄稿いただいた。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）「これでいい」が上手になる私は今、五十代半ばだが、自分でもびっくりするほど“量産型おじさ