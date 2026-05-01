月島、浅草は言うに及ばず、新宿、渋谷。池袋……東京のもんじゃ焼き店はどこに行っても行列必至の人気ぶり。そんな中、お好み焼き、たこ焼き、イカ焼きと粉もんが揃う大阪に新しく店舗を出したのが『もんじゃ 加とう 大阪福島』だ。東京の粉もんは大阪で根付くことができるのか!?名物・変わりもんじゃ（？）も大阪へ大阪駅からひとつ隣の福島駅。JRの高架下を中心に立ち飲み店、焼肉屋、居酒屋が軒を連ねる庶民の酒場として活気づ