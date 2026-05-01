水戸の18歳ルーキー安藤晃希を、韓国メディアも取り上げた。「日本サッカー界が、高校を卒業したばかりの“10代の新人”の登場に沸き立っている」と伝えたのは、韓国の『Best Eleven』だ。「2007年生まれの安藤晃希が、J１百年構想リーグで２試合連続ゴールを決め、世間の注目を一身に集めている」と記し、まずは直近の試合を振り返る。「水戸は去る29日に開催された13節で町田と対戦。安藤にとってプロ２試合目だ。この日、安藤