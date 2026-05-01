モデルの蛯原友里さんは4月30日、自身のInstagramを更新。双子？ ショットを公開したところ「双子のお姉さん？」「これは合成なのか？」といった声が寄せられています。【写真＆動画】蛯原友里の双子？ ショット「両方わたしだよ」友里さんは「VOCEの連載メイク、新鮮でお気に入りまつ毛で表情が変わるツインズルック」と説明し、2枚の写真と1本の動画を投稿。1枚目はツーショットですが、友里さんと友里さんと瓜二つな女性が写