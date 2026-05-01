4月30日、モスクワでロシア国内の少数民族代表らと面会したプーチン大統領（中央左）（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は4月30日、極東のサハリンと大陸を結ぶ橋の建設について「費用のかかる話だが、やらなければならない」と語った。モスクワで行われた少数民族代表らとの会合で述べた。プーチン氏はサハリンの先住民族アイヌとニブヒを先祖に持つ男性との会話で「橋そのものが高いというよりも、橋に付